Вміст спиртного в 9 разів перевищував норму: на Тернопільщині 64-річний водій легковика зіткнувся з вантажівкою
На Тернопільщині сталася чергова ДТП за участі нетверезого водія, повідомляє патрульна поліція області.
Дві автівки не розминулися 3 червня на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине.
Патрульні встановили, що водій автомобіля ЗАЗ Sens не впорався з керуванням, допустив зіткнення з вантажівкою, після чого з’їхав у кювет.
Під час спілкування з порушником інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд провели на місці за допомогою приладу Драгер.
“Результат — 1,83 проміле, що більш ніж у 9 разів перевищує допустиму норму алкоголю”, – повідомили поліцейські.
На 64-річного кермувальника склали:
протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;
протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;
постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.