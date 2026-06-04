На Тернопільщині сталася чергова ДТП за участі нетверезого водія, повідомляє патрульна поліція області.

Дві автівки не розминулися 3 червня на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине.

Патрульні встановили, що водій автомобіля ЗАЗ Sens не впорався з керуванням, допустив зіткнення з вантажівкою, після чого з’їхав у кювет.

Під час спілкування з порушником інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд провели на місці за допомогою приладу Драгер.

“Результат — 1,83 проміле, що більш ніж у 9 разів перевищує допустиму норму алкоголю”, – повідомили поліцейські.

На 64-річного кермувальника склали:

протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;

постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.