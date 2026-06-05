Сьогодні, 5 червня, з російського полону повернувся житель Старого Скалата Павло Турчин. Цю радісну звістку повідомила староста села Світлана Добенька.

«Довгоочікувана і така хвилююча звістка для нашого села, всієї громади. Наш земляк, житель села Старий Скалат Турчин Павло повернувся з російського полону.

Сьогодні цю новину з радістю та хвилюванням зустріли рідні, близькі, друзі та всі, хто молився й чекав повернення нашого Захисника. Попереду — відновлення, зустріч із рідними та дорога додому. Щиро дякуємо всім, хто боровся, підтримував і не втрачав віри. Вітаємо вдома, Павло!» – йдеться у повідомленні Світлани Добенько.