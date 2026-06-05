У травні на Тернопільщині оформлено майже 10 тисяч біометричних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Зокрема, 2689 паспортів громадянина України у формі ID-картки та 7166 паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Про це повідомили у міграційній службі області.

Дані свідчать про зростання попиту на оформлення закордонних паспортів. Кількість оформлених закордонних паспортів зросла на тисячу, порівняно з квітнем.

«Традиційно, в літній період, під час відпусток та канікул, попит на оформлення закордонних паспортів зростає. Тому рекомендуємо завчасно перевіряти строк дії своїх документів та, за потреби, своєчасно подавати заяву на оформлення нового паспорта. Це допоможе уникнути зайвих хвилювань і непередбачених ситуацій під час планування поїздок.

Нагадуємо, що термін оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у звичайному режимі становить – 20 робочих днів, а у терміновому – 7 робочих днів», – зазначили у міграційній службі.