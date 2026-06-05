До 60-річчя Західноукраїнського національного університету 4 червня 2026 року відбувся ІІ Міжнародний енергетичний форум «Чиста енергія: глобальна безпека та інновації», який проводила кафедра енергетичних систем та бізнес-аналітики Навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського національного університету.

Учасники форуму 120 осіб: науковці, державні та місцеві органи влади, представники бізнесу, громад тощо.

Мета форуму – об’єднати представників академічної спільноти, бізнесу, громадських організацій, державних інституцій та міжнародних партнерів задля відкритого діалогу, обміну досвідом і вироблення спільних підходів до подолання сучасних викликів у сфері чистої енергії, з акцентом на розвиток відновлюваних джерел, зміцнення енергетичної безпеки та впровадження інноваційних технологічних рішень у глобальному контексті.

У рамках форуму заплановано було проведено: виступи провідних експертів та науковців; презентації практичних кейсів; тематичні дискусійні платформи; нетворкінг і партнерські зустрічі.

Співорганізаторами та партнерами виступили: Міністерство освіти і науки України; Західноукраїнський національний університет; Головне управління з питань економічної політики Офісу Президента України; Тернопільська обласна військова адміністрація; Тернопільська міська рада; АТ «Тернопільобленерго»; КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»; Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області; ТОВ «Науково-виробнича фірма «ІНТЕГРАЛ»; ГО «Західноукраїнський енергетичний хаб»; ЗВО «Подільський державний університет», м. Кам’янець-Подільський; Національний університет «Львівська політехніка»; AGH University of Krakow (Krakow, Poland); Alexandria University (Alexandria, Egypt); China Electric Power Planning and Engineering Institute (China); National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection (Bucharest, Romania); Nottingham Trent University (Nottingham, UK); Technical University of Moldova (Chisinau, Moldova); Technische Universität Berlin (Berlin, Germany); UiT the Arctic University of Norway (Tromsø, Norway); University of Applied Sciences (Berlin, Germany); University of Tennessee (Knoxville, USA); Universytet Lodzki (Lodz, Poland); Vitautas Magnus University (Kaunas, Lithuania).

До учасників форуму звернулася ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк: «Тема чистої енергії в сучасному світі давно вийшла за межі суто технічної чи галузевої дискусії. Вона стала питанням національної безпеки, енергетичної незалежності, екологічної відповідальності, інноваційного розвитку та міжнародної солідарності. Для України ця тема має особливе значення, адже в умовах повномасштабної війни енергетична інфраструктура нашої держави стала однією з головних цілей ворога. Водночас саме енергетична стійкість українців, професійність фахівців галузі, підтримка міжнародних партнерів і здатність до швидких інноваційних рішень стали доказом нашої незламності.

Сьогодні ми чітко усвідомлюємо: енергетична безпека – це не лише стабільність постачання ресурсів. Це спроможність держави бути незалежною, технологічно сильною, конкурентоспроможною та відповідальною перед майбутніми поколіннями. Це здатність університетів, наукових установ, бізнесу й держави працювати разом для пошуку рішень, які відповідають викликам часу.

Саме тому проведення цього форуму є важливим кроком у зміцненні партнерства між наукою, освітою, владою, бізнесом і громадянським суспільством. Адже чиста енергія – це простір спільної відповідальності. Тут немає другорядних учасників. Кожна ідея, кожне дослідження, кожен технологічний проєкт, кожне управлінське рішення можуть стати частиною великої трансформації, якої потребує Україна та світ».

Юрій Шафаренко, заступник керівника Головного управління Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу Президента України зазначив: «Хочу підкреслити, що такі майданчики для діалогу й форуми дуже важливі, тому що ми об’єднуємо прагнення науковців, бізнесу, влади, ділимося думками, які дають можливість нам генерувати правильні рішення. Оскільки бізнес реалізовує тільки те, що важливе на сьогоднішній день, влада формує правила, щоб все грамотно реалізувати, а наука створює інноваційні умови та технології, які роблять ці рішення ефективнішими. Тому я дякую усім за те, що ми сьогодні об’єднали свої зусилля. Бажаю всім плідної праці і звичайно цікавих дискусій про енергетику, яка буде заряджати усіх нас на нові досягнення».

Також з вітальними словами виступили: Андрій Вітренко, Заступник Міністра освіти і науки України, Андрій Кітура, директор Офісу зеленого переходу при Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, Софія Бблизнюк, заступник директора департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації.

Модератор форуму – Руслан Бруханський, завідувач кафедри енергетичних систем та бізнес-аналітики, д-р екон. наук, профессор.

У межах основної дискусійної платформи форуму працювали такі тематичні платформи: розвиток енергетичного бізнесу; відновлювана енергетика, розвиток електроенергетичних мереж та інфраструктури; енергоефективність та енергоменеджмент; освіта, наука та кар’єра. Модераторами дискусійних платформ форуму були: Руслан Бруханський, завідувач кафедри енергетичних систем та бізнес-аналітики, д-р екон. наук, професор; Василь БРИЧ, директор навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури, д-р екон. наук, професор; Петро Пуцентейло, д-р екон. наук, професор, заступник директора навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури.

Експертами тематичних платформ виступили: Юрій ШАФАРЕНКО, заступник керівника Головного управління Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу Президента України; Софія БЛИЗНЮК, заступник директора департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації; Володимир БЛІХАР, засновник групи компаній відновлювальної енергетики Сергій ВАСИЛІЦЬКИЙ, заступник технічного директора АТ «Тернопільобленерго»; Ірина ДУХНИЧ, директор Мирогощанського аграрного фахового коледжу; Лідія КАША, канд. техн. наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка»; Юрій КОВАЛЬЧУК, співзасновник фонду GRF; Віталій КОЛІСНИК, керівник комерційного відділу ТОВ «ЛАЙТ ГРУП»;Ольга КОЛОС, директор ТОВ «Науково-виробнича фірма ІНТЕГРАЛ»; Богдан КРУПКА, начальник Управління Держенергонагляду у Тернопільській області;

Тарас НОГАЧЕВСЬКИЙ, менеджер ДП «Сіменс Україна», м. Київ; Валерій ОЛІЙНИК, менеджер відділу «Електроенергетика та автоматизація» департаменту «Інтелектуальна інфраструктура» Дочірнього підприємства «Сіменс Україна», м. Київ; Костянтин ОРЛОВСЬКИЙ, директор, Агроенергетичні парки України; Ігор ПОЛІЩУК, начальник Управління Держенергонагляду у Хмельницькій області; Дмитро РЕЗНІЧЕНКО, начальник відділу «Електроенергетика та автоматизація» департаменту «Інтелектуальна інфраструктура» Дочірнього підприємства «Сіменс Україна», м. Київ; Павло САВЕЧКО, завідувач сектору з енергоефективності Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради; Андрій САВЧУК, директор компанії «Енергетик UA»; Михайло ФЕДИШИН, засновник Інжинірингової компанії NRG; Олеся ХАЛЕЦЬКА, представник виконавчої дирекції Українського кластерного альянсу; Андрій ЧУМАК ,директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»; Олександр ШПАК, канд. техн. наук, Заслужений енергетик України, Хмельницький національний університет.

На форумі були представлені тематичні доповіді зарубіжних партнерів з таких наукових закладів: China Electric Power Planning and Engineering Institute (China); National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection (Bucharest, Romania); Nottingham Trent University (Nottingham, UK); Technical University of Moldova (Chisinau, Moldova); UiT the Arctic University of Norway (Tromsø, Norway).

За підсумками Міжнародного енергетичного форуму «Чиста енергія: глобальна безпека та інновації» було наголошено на необхідності прискорення енергетичного переходу, розвитку відновлюваних джерел енергії та впровадження сучасних інноваційних технологій для забезпечення енергетичної безпеки держав. Учасники форуму підкреслили важливість підвищення енергоефективності, цифровізації енергетичного сектору та зміцнення міжнародного співробітництва у сфері сталого енергетичного розвитку. Особливу увагу приділено питанням декарбонізації економіки, інтеграції «зелених» технологій та формуванню стійких енергетичних систем в умовах сучасних геополітичних і кліматичних викликів. Результати форуму підтвердили ключову роль інновацій та ефективного енергетичного менеджменту у забезпеченні конкурентоспроможності економіки та досягненні цілей сталого розвитку.