Радісна новина для Тернопільщини!

У рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими на рідну землю повернулися троє наших земляків.

Щиро вітаємо вдома: Володимира Зварича із Чортківського району; Олександра Ремпу та Павла Турчина із Тернопільського району.

Ми всі розділяємо неймовірну радість рідних і близьких наших Героїв. Попереду в хлопців – лікування, відновлення та довгі, теплі розмови в колі рідних. Дякуємо кожному, хто працює над тим, аби наші захисники і захисниці повернулися додому. Чекаємо на всіх, – написав керівник ОВА Тарас Пастух.

Довідка

Ще 185 українських військовослужбовців і один цивільний повернулися додому з російського полону. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Додому повернулися рядові, сержанти та офіцери, які брали участь в обороні Маріуполя й “Азовсталі”, а також виконували бойові завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

Частина звільнених військових перебувала в російській неволі ще з 2022 року та провела у полоні кілька років.

«Наймолодшому з повернутих – 27 років, найстаршому – 62. Для 15 Захисників цей червень стане особливим не лише через повернення додому, а й через день народження, який вони вперше за довгий час зустрінуть поруч із рідними. Також так співпало, що сьогодні додому повертаються батько та син – вони обороняли Україну в одній бригаді, а потрапили у полон з різницею в один день у 2022 році”, – сказав омбудсмен Дмитро Лубінець.