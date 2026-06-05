Смертельну дорожньо-транспортну пригоду зареєстрували на Тернопільщині 4 червня. Аварія трапилася близько 22:00 на Чортківщині.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

У селі Гуштин зіткнулися два автомобілі. Житель Чернігівської області, керуючи автомобілем марки Mersedes benz G-CLASS та виїжджаючи із другорядної дороги на трасу Бучач – Чортків – Скала-Подільська, допустив зіткнення із вантажівкою MAN.

У результаті удару кермувальник позашляховика, 1992 року народження, загинув на місці події. Доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями 21-річну пасажирку з даного авто.

За даним фактом слідчі ДБР відкрили провадження відповідно до статті 415 (порушення правил водіння або експлуатації машин)Кримінального кодексу України. Триває слідство.