Учениця 5-Б класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 імені Богдана Лепкого Вероніка Турлай стала однією із переможниць 27-го Національного фестивалю моди і таланту «Міні Міс Україна 2026». Дівчина здобула звання «Міні Топ Модель України 2026 Grand Prix».

Загалом у конкурсі взяли участь 52 учасниці з різних регіонів України. Протягом трьох днів фестивалю діти демонстрували свої здібності у категоріях «Таланти», «Моделі» та «Амбасадори», брали участь у показі національного вбрання та тематичному дефіле «Мотанка».

Додамо, раніше Вероніка Турлай вже ставала переможницею премії «Дитина року 2026».