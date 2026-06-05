На Тернопільщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно водія, причетного до смертельної ДТП у Кременецькому районі, в якій загинув велосипедист.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Підозрюваному інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, 31 березня 2026 року перед виїздом та під час руху водій вантажного автомобіля «MAN» не проконтролював надійність кріплення елементів транспортного засобу. Окрім того, чоловік відволікся від керування, не дотримався безпечного інтервалу та вчасно не збавив швидкість, хоча мав об’єктивну можливість виявити перешкоду.

Наближаючись до перехрестя з автодорогою М-19 «Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече» у селі Великі Млинівці, водій допустив наїзд відкритою частиною правого борта причепа на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку правим краєм проїзної частини.

Внаслідок ДТП потерпілий отримав важкі травми голови, хребта, тулуба та переломи кісток скелета. Отримані ушкодження виявилися несумісними з життям — чоловік помер у лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.