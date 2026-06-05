Учорашня піца часто смакує не гірше за щойно приготовлену, але лише за умови правильного розігрівання.

Багато хто стикався з ситуацією, коли після мікрохвильовки тісто стає м’яким, вологим і нагадує гуму. На щастя, існує простий кухонний лайфхак, який допоможе повернути піці той самий апетитний смак всього за 30 секунд.

Як розігріти піцу за допомогою паперового рушника, розповідає Gazeta.ua.

Покладіть на тарілку, придатну для використання в мікрохвильовій печі паперовий рушник. Він вбиратиме зайву вологу, яка утворюється під час нагрівання і робить тісто розмоклим. Зверху – шматок піци.

Увімкніть мікрохвильовку на середню або високу потужність приблизно на 30 секунд. За цей час сир встигне розплавитися, а паперовий рушник поглине надлишок пари.

Якщо шматок великий або дуже холодний, час можна збільшити ще на 10-15 секунд. Головне – не перегріти піцу, інакше вона втратить свою текстуру.

Завдяки цьому простому способу основа залишиться більш пружною, а начинка – соковитою та ароматною. Такий трюк особливо стане у пригоді, коли хочеться швидко перекусити без використання духовки чи сковорідки.