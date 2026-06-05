

До Кременецького районного відділу поліції звернулася місцева жителька із повідомленням про шахрайство.

Жінка втратила значну суму після телефонної розмови з чоловіком, який представився працівником служби безпеки банку.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За словами потерпілої, їй зателефонував незнайомець, який назвався представником служби безпеки одного з банків.

Співрозмовник повідомив про нібито несанкціоноване втручання в її банківський рахунок та переконав виконати ряд фінансових операцій для його захисту.

Довірившись незнайомцю, жінка виконала всі вказівки. У результаті з її банківських рахунків було списано 124 903 гривні. Лише згодом вона зрозуміла, що стала жертвою афериста.

Правоохоронці проводять перевірку та розшукують шахрая.

Поліцейські вкотре нагадують: працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із вимогою повідомити конфіденційні дані картки, коди підтвердження, паролі чи проводити фінансові операції телефоном.

Якщо вам надходять подібні дзвінки, негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.