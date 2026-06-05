Фондова збірка Тернопільського обласного краєзнавчого музею поповнилася унікальним експонатом – латунною двобічною хоругвою кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Це дарунок директора Тернопільського благодійного фонду «Карітас» отця Романа Загороднього – людини, яка з глибокою повагою ставиться до минулого та прагне зберегти для наступних поколінь духовну спадщину українського народу. За його словами, святиня тривалий час перебувала у храмі та була невід’ємною частиною церковного інтер’єру.

Отець Роман звернувся до музейних працівників із наміром забезпечити експонатові належне професійне збереження. Після передачі до музею хоругву дослідили, детально описали, та внесли до облікової документації, після чого передали на зберігання до фондосховища. У перспективі – реставраційні роботи.

Хоругва виготовлена з латуні у техніці лиття з витонченими елементами ажурного різьблення. Її складна розкладна конструкція з бічними частинами, щедро оздобленими рослинним орнаментом, створює відчуття легкості й водночас величності. Декоративні медальйони з кольоровими вставками надають виробу особливої виразності та гармонійності. Нижню частину доповнюють латунні планки, розміщені паралельно одна до одної.

У центрі хоругви міститься двостороння ікона: з одного боку – Богородиця з Дитям, з іншого – Іов Почаївський, подвижник глибокої віри та духовної сили. Його життєвий шлях є прикладом відданого служіння Богові та людям. Народжений на Покутті, на галицькій землі, він ще юнаком обрав чернечий шлях, прийнявши постриг в Угорницькому Преображенському монастирі. Згодом, уже як священник, на запрошення князя Костянтина Острозького прибув до Дубна, де став ігуменом Хрестовоздвиженського монастиря. Після багатьох років служіння перейшов до Почаївської обителі, якій присвятив значну частину свого життя. Саме тут його духовний подвиг розкрився найповніше. Проживши майже століття, Іов залишив по собі світлу пам’ять, а його нетлінні мощі й сьогодні є джерелом віри та надії для багатьох. День пам’яті святого – 6 травня – і нині відлунює в серцях вірян.

Ця церковна реліквія, без сумніву, стане цінним доповненням музейної збірки та гармонійним доповненням сакральних виставок. Вона не лише збагатить експозицію художньо, а й допоможе відвідувачам глибше відчути духовні традиції українського народу та символіку церковного мистецтва.

Оксана ЗБОРІВСЬКА, завідувачка сектора відділу стародавньої історії ТОКМ.