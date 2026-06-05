Гучні постріли не повинні ставати перешкодою для службових собак. Саме тому кінологи 2 Галицької бригади Національної гвардії України постійно готують своїх чотирилапих напарників до будь-яких обставин.

Під час практичних занять тернопільські гвардійці відпрацювали ці вміння і підготовку службових собак до завдань за призначенням.

Під керівництвом досвідчених кінологів їхні чотирилапі помічники виконували спеціальні вправи, спрямовані на адаптацію до акустичних подразників. Під час тренувань поруч із собаками лунали постріли та вибухи, що дозволяло поступово привчати тварин до звуків, з якими вони можуть зіткнутися під час несення служби.

Для службових собак така підготовка є надзвичайно важливою. Щодня вони разом із нацгвардійцями патрулюють вулиці, залучаються до охорони громадського порядку та виконують завдання із забезпечення публічної безпеки. У таких умовах пес повинен залишатися спокійним, зосередженим та беззаперечно виконувати команди кінолога навіть під час сильного шуму чи раптової небезпеки.

«Такі заняття допомагають не лише підготувати собак до можливих небезпечних ситуацій, а й зміцнюють взаєморозуміння між кінологом та його чотирилапим напарником. У реальних умовах це має велике значення, адже від злагоджених дій людини і собаки часто залежить безпека громадян та успішне виконання службових завдань. Особливо актуально це сьогодні, коли країна живе в умовах війни та постійних загроз», – поділився нацгвардієць на псевдо Ділан.

Інструктори зазначають, що адаптація до стресових факторів відбувається поступово. Завдяки регулярним тренуванням тварини навчаються концентруватися на поставленому завданні, а не реагувати на постріли чи інші подразники.

Надія НІМЕЦЬ.