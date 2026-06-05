Цьогоріч один із найстаріших ботанічних садів України, унікальна перлина Поділля – Кременецький ботанічний сад – відзначає свій поважний 220-й день народження.

За ці два століття Сад бачив злети й падіння. Його біографія – це не рівна лінія, а пунктир: роки розквіту, потім – «тиша» на півтора століття (з 1830-х до 1990-го), і нарешті – довгоочікуване відродження.

Саме тут, на Кременеччині, століттями плекають рідкісні рослини, вивчають природу та піклуються про неї.

Попереду цикл ювілейних заходів: подій, зустрічей, лекцій та ініціатив, покликаних об’єднати всіх, кому небайдужа жива історико-наукова спадщина України.

«Слідкуйте за анонсами, приходьте до Кременецького ботанічного саду, діліться своїми світлинами та історіями. Доведімо разом, що навіть після довгого забуття справжня краса здатна повернутися і квітнути ще пишніше, ніж колись», – зазначили у ботанічному саду.