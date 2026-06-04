До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із повідомленням про шахрайство, внаслідок якого вона втратила значну суму коштів.



За словами заявниці, невідома особа через один з месенджерів запропонувала послуги з проведення обрядів різного характеру та переконала жінку у необхідності здійснення грошового переказу.



Як повідомили в обласній поліції, довірившись співрозмовнику, потерпіла перерахувала на вказаний банківський рахунок 2870 доларів США.



Після отримання коштів псевдоцілитель припинив спілкування, а обіцяних послуг заявниця так і не отримала. Усвідомивши, що стала жертвою афериста, жінка звернулася по допомогу до правоохоронців.



За даним фактом поліцейські проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до вчинення шахрайських дій.



Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними під час спілкування з незнайомцями в інтернеті.



Не довіряйте особам, які обіцяють вирішити життєві проблеми за допомогою магічних ритуалів, ворожінь чи інших подібних послуг та вимагають за це передоплату.



Пам’ятайте: шахраї часто використовують людські переживання та довіру для власного збагачення.



Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.





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