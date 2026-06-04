Кава зранку здатна не лише розбудити, а й подарувати справжнє задоволення з першого ковтка.

Але чомусь в одних вона виходить “як у кав’ярні”, а в інших – гірка або водяниста. Секрет смаку криється не лише в зернах, а й у воді, ступені помелу, способі заварювання і не тільки.

Розповідаємо про чотири правила приготування якісної ароматної кави.

Свіжі та якісні кавові зерна

Цей фактор є найважливішим. Навіть якщо ви придбаєте найдорожчу кавоварку, ви не зможете приготувати в ній смачну каву з неякісних зерен. Найкраще обирати свіжообсмажені зерна (не старше 2-4 тижнів) від перевірених брендів.

Молоти зерна перед заварюванням, а не раніше

Після помелу кава втрачає свій аромат за лічені хвилини, тому що ароматичні сполуки вивітрюються дуже швидко, починається окислювання жирів. Тож молоти зерна краще безпосередньо перед заварюванням напою.

Температура води

Не беріть воду з-під крана, адже вона містить надлишок хлору та інших мінералів, які псують смак напою. Хоча б фільтруйте її, а краще купляйте бутильовану. Температура повинна бути не менше 90-96 градусів. Окріп робить каву надто гіркою.

Основи заварювання

Звісно, вам не потрібно бути професіональним баристою, щоб вміти заварювати смачну каву. Треба знати лише деякі нюанси, як-от правильне співвідношення води та зерен для френч-пресу або ступінь трамбування для приготування еспресо.