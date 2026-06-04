У Тернополі презентували нову театралізовану костюмовану гастрономічну екскурсію «Солодко-кремовий Тернопіль», яку підготував Туристично-інформаційний центр.

Новий маршрут покликаний познайомити мешканців і гостей громади із солодкою історією Тернополя та традиціями місцевої гастрономії.

Про це повідомили в ТМР.

Під час екскурсії учасники дізнаються, які десерти були популярними у Тернополі в різні історичні періоди, де містяни полюбляли смакувати солодощами та як місцеві господині знаходили способи створювати ласощі навіть у непрості часи.

Організатори розповідають, що ідея такого маршруту виникла ще у 2014 році, однак реалізувати її вдалося лише цьогоріч.

Екскурсія триватиме до півтори години та завершуватиметься дегустацією відомих тернопільських кремівок і кави з коляндрою.

Організатори запрошують тернополян і гостей міста долучитися до нової екскурсії. Детальна інформація та запис за телефоном: (098) 052-07-20.