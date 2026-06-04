4 червня вранці, близько 8:00, у селищі Заводське Чортківського району під колеса автомобіля потрапила 16-річна дівчина. За попередньою інформацією, 73-річна водійка автомобіля Toyota Corolla, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконалася в безпечному русі та здійснила наїзд на неповнолітню, яка почала переходити дорогу на нерегульованому пішохідному переході.



Як повідомили в обласній поліції, дівчина отримала забої та садна. Кермувальниця попередньо твереза, але у неї взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



Причину автопригоди встановлюють слідчі поліції.



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