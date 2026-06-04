У фізкультурно-оздоровчому комплексі ЗУНУ відбулась спартакіада з настільного тенісу команд юнаків та дівчат.

За підсумками змагань, третє місце посіла команда ННІІПІ (Корнаківський Арсен та Калинюк Тетяна), друге місце – команда ФКІТ (Снєжок Микола, Кулька Яна), переможцями стала команда ЮФ (Товпенець Іван, Галяс Ольга).

У змаганнях серед жінок: 3 місце – Галяс Ольга (ЮФ); 2 місце – Кулька Яна (ФКІТ); 1 місце – Калинюк Тетяна (ННІІПІ). У змаганнях серед чоловіків: 3 місце – Снєжок Микола (ФКІТ); 2 місце – Чухна Віталій (СГФ); 1 місце – Товпенець Іван (ЮФ).

У загальнокомандному заліку місця розподілились так: 3 місце – навчально-науковий інститут інноватики, природокористування та інфраструктури (Корнаківський Арсен, Капуста Роман, Калинюк Тетяна). 2 місце – факультет комп’ютерних інформаційних технологій (Снєжок Микола, Рикало Олександр, Кулька Яна). 1 місце – юридичний факультет (Товпенець Іван, Федорук Назар, Галяс Ольга).

Оцінювали змагання студенти спеціальності «Фізична культура і спорт». Головний суддя змагань – старший викладач кафедри фізичної реабілітації і спорту ЗУНУ Андрій Чорненький.

Такі змагання – чудовий приклад здорового суперництва, командної підтримки та популяризації активного способу життя серед студентів ЗУНУ.