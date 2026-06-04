Верховна Рада підтримала проєкт закону, який може змінити чинну систему соціальних виплат. Держава пропонує реформувати модель допомоги та обʼєднати кілька окремих видів підтримки в одну систему.

Про які суми виплат йдеться та хто зможе на них претендувати – з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Проєкт закону

Наразі проєкт відповідного закону Верховна Рада України ухвалила за основу. Його підтримали 235 народних депутатів.

Автори документа пропонують комплексний підхід до ситуації кожної родини, яка отримує соціальну допомогу. Систему хочуть спростити та зробити ближчою до тієї, що діє в європейських країнах. “Розроблення інструментів механізмів нової моделі соціальної допомоги здійснено з урахуванням кращих практик надання соціальної підтримки сім’ям з низькими доходами в окремих країнах (Італія, Польща, Литва), які демонструють позитивний вплив програм соціальної допомоги на ситуацію з бідністю та покращення соціальної інтеграції вразливих верств населення”, – йдеться у пояснювальній записці документа.

Зокрема, малозабезпечені сім’ї зможуть оформити одну базову допомогу замість кількох окремих виплат. Втім, йдеться не лише про гроші, а й про соціальні послуги. Передбачається, що з малозабезпеченими родинами працюватимуть фахівці. Вони проведуть індивідуальну оцінку потреб конкретної сім'ї, а потім складуть план надання соціальних послуг. Також держава пропонує сприяти працездатним отримувачам допомоги та стимулювати їхнє повернення на ринок праці.

Хто зможе отримати кошти

Уже стало відомо, які саме виплати зможе замінити базова соціальна допомога. Автори документа зазначають, що йдеться про:

виплати одиноким матерям;

допомогу багатодітним сім’ям;

виплати у випадках, коли один із батьків ухиляється від сплати аліментів;

допомогу, якщо місце перебування одного з батьків невідоме.

Серед тих, хто може претендувати на підтримку, є і українці пенсійного віку, які не змогли оформити пенсію через недостатній страховий стаж.

Розмір виплат

Точних сум у проєкті закону не називають, розкривають лише механізм виплат. Розрахунок наступний: розмір допомоги планують прив’язати до “базової величини”, яку щороку прописують у державному бюджеті. Водночас, відомо про нижню межу цієї підтримки: вона не може бути меншою за прожитковий мінімум для працездатних осіб. Його підняли на початку цього року, і наразі йдеться про 3328 гривень.

Механізм нарахування коштів депутати планують зробити таким:

перший член родини (якого ще називають уповноваженим представником) отримує 100% “базової величини”;

кожен наступний член сімʼї також отримує 100% “базової величини”;

члени родини з інвалідністю отримуватимуть виплати, розмір яких визначатиме Кабінет Міністрів.

Подавати заяву на таку допомогу малозабезпечені сімʼї будуть разом з планом соціальних послуг. Держава обіцяє допомагати родинам з оформленням усіх документів безпосередньо у громаді.

Коли система запрацює

Оскільки наразі проєкт закону прийняли лише за основу, автори мають доопрацювати його. Після цього документ винесуть на остаточне голосування.

Раніше датою, коли нові правила можуть запрацювати, називали початок 2027 року. Забезпечити перехід до нової системи має також Кабінет Міністрів України: там повинні підготувати відповідні механізми реалізації.