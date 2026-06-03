У Тернополі відбувся чемпіонат України з пляжної боротьби самбо, де здобувачі Західноукраїнського національного університету гідно представили університет та продемонстрували високий рівень спортивної майстерності.

Переможцем змагань у ваговій категорії до 88 кг став Ілля Тукало, який завдяки цьому успіху виконав норматив майстра спорту України.

Бронзові нагороди чемпіонату здобули Ігор Бобко, Анна Панькова та Іванна Михайлюк.

Також учасниками змагань були Артем Яєчник, Артем Маківка та Андрій Маринюк. Окремою приємною подією стало вручення посвідчень майстра спорту України Ігорю Бобку та Анні Паньковій.

Вітаємо спортсменів та їхніх наставників із вагомими досягненнями!