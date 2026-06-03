На Тернопільщині поліція скерувала до суду справу стосовно ексдиректора державного спиртового заводу за ухилення від сплати понад 21,5 млн грн податків.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Викрили факти протиправної діяльності на той час ще директора спиртового заводу оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції та слідчі слідчого управління обласної поліції.

За даними слідства, впродовж 2018–2021 років службові особи підприємства формували фіктивний податковий кредит з ПДВ через ризикові та пов’язані підприємства. Таким чином документально підтверджували походження товарів, хоча фактично купували їх за готівку без відображення в бухгалтерській та податковій звітності.

Такі дії призвели до збитків державі на понад 21,5 млн грн у вигляді несплачених податків.

У жовтні минулого року поліцейські повідомили колишньому директору держпідприємства про підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Нині, за результатами проведеного досудового розслідування, обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду. Заходи з викриття проводились спільно з обласним УСБУ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Тернопільської обласної прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.