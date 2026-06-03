На Тернопільщині судитимуть ексдиректора спиртзаводу за ухилення від сплати понад 21,5 млн грн податків
На Тернопільщині поліція скерувала до суду справу стосовно ексдиректора державного спиртового заводу за ухилення від сплати понад 21,5 млн грн податків.
Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Викрили факти протиправної діяльності на той час ще директора спиртового заводу оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції та слідчі слідчого управління обласної поліції.
За даними слідства, впродовж 2018–2021 років службові особи підприємства формували фіктивний податковий кредит з ПДВ через ризикові та пов’язані підприємства. Таким чином документально підтверджували походження товарів, хоча фактично купували їх за готівку без відображення в бухгалтерській та податковій звітності.
Такі дії призвели до збитків державі на понад 21,5 млн грн у вигляді несплачених податків.
У жовтні минулого року поліцейські повідомили колишньому директору держпідприємства про підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.
Нині, за результатами проведеного досудового розслідування, обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду. Заходи з викриття проводились спільно з обласним УСБУ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Тернопільської обласної прокуратури.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.