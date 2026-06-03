З 1 січня по 31 травня в Тернопільській області поліцейські вже склали 914 адміністративних протоколів за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільщини.

Із них 80 протоколів — на кермувальників електричних двоколісних транспортних засобів.

У поліції нагадали, що ст. 130 КУпАП не лише про керування в стані алкогольного сп’яніння, а й про керування транспортними засобами в стані наркотичного чи іншого сп’яніння, під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування нетверезим водіям.

Яка відповідальність

За ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП — штраф 17000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік.

За ч. 2 ст. 130 (повторне протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

За ч. 3 ст. 130 (третє та наступні протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — 51000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

За ч. 4 ст. 130 (вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП — 34000 гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.