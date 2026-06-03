У природному заповіднику «Медобори» масово цвіте ясенець білий (Dictamnus albus) – рослина із родини рутових, про яку створено легенди. Вона століттями породжувала перекази та неймовірні історії.

Її властивості спонукали людей назвати ясенець «неопалимою купиною»: якщо в сонячний безвітряний день піднести до квітучої рослини запаленого сірника, повітря навколо спалахує гарним голубим або зеленуватим полум’ям, а сама рослина залишається неушкодженою (неопалимою).

Справжнє диво, якому є наукове пояснення: ясенець густо вкритий залозистими волосками, що виділяють ефірну олію. Вони є на стеблі, нижній стороні листків та пелюсток. Саме ефірні олії із насиченим ароматом меду, лимону, ванілі буквально створюють навколо квітучого куща цілу хмару, що легко може спалахнути.

Один із найвідоміших Біблійних образів – палаючий кущ на скалі, з якого Господь промовляв до Мойсея.

Наша неопалима купина росте на лучно-степових схилах Медобірських товтр, а легкозаймисті ефірні олії довкола квітучої рослини, легко спалахують і згорають, не завдавши шкоди самій рослині. Тому неопалима купина (ясенець білий) є символом віри, незламності, стійкості та сили духу.

Проте ефірна олія, яка наділяє ясенець таємничістю, становить небезпеку для людини. Потрапивши на шкіру, вона може спричинити опіки. Вони з’являються не одразу, а через 2-5 днів: спочатку з’являються коричневі плями, а при сильних опіках виникають пухирі. Загоєння відбувається повільно. Кажуть, так рослина себе захищає. Тому під час відвідування місць зростання ясенцю потрібно подбати про захист від ефірної олії.

Ясенець білий – у Червоній книзі України, з природоохоронним статусом виду: рідкісний.

Зараз можна побачити масове цвітіння рослини, відвідавши еколого-освітню стежку «Гора Гостра».

Фото Наталі Шимків.