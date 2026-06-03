Від шахраїв постраждала жителька Тернополя 1982 року народження. Впродовж кількох днів жінка виконувала завдання, які нібито дозволяли отримувати прибуток від онлайн-діяльності.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Спочатку жінці обіцяли швидкий дохід за виконання нескладних дій у мережі. Згодом організатори схеми переконали її перераховувати власні кошти на різні банківські рахунки. Пояснили це необхідністю здійснення «робочих операцій», збільшення прибутку та розблокування зароблених грошей.

Потерпіла виконувала вказівки невідомих та здійснила низку грошових переказів.

У результаті шахрайських дій вона втратила 262 706 гривень.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці розшукують причетних до злочину.

Поліцейські вкотре застерігають громадян: пропозиції швидкого та гарантованого заробітку в інтернеті часто є частиною шахрайських схем.

Не перераховуйте власні кошти незнайомцям, не виконуйте фінансових операцій на вимогу сторонніх осіб та ретельно перевіряйте інформацію про роботодавців і платформи, які пропонують дистанційний заробіток.

Якщо ви стали жертвою шахраїв або маєте інформацію про подібні факти, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.