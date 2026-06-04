У Тернополі, біля Дитячо-юнацького пластового центру, відкрили меморіальну дошку Андрію Буді – військовослужбовцю, пластуну, історику та громадському діячеві, який віддав життя за Україну.

Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Андрій Буда зростав у Тернополі, з юних років був активним у «Пласті», де згодом став виховником і наставником для молоді. За освітою історик, працював у сфері освіти та охорони культурної спадщини, брав активну участь у громадському житті.

З початком війни у 2014 році долучився до захисту України, а з перших днів повномасштабного вторгнення знову став до лав Збройних Сил. Служив у гірсько-штурмовій бригаді, виконував бойові завдання на сході держави.

10 грудня 2025 року загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині внаслідок атаки ворожого дрона.

“Відкриття меморіальної дошки – це вшанування його внеску у боротьбу за незалежність України та нагадування про ціну нашої свободи. Вічна пам’ять Герою”, — йдеться у повідомленні ОВА.