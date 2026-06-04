Тернопільщина втратила ще одного Героя. У Запорізькій області під час виконання бойового завдання загинув Олексій Депутатів. Вічна памʼять та шана українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, воїн Олексій Павлович Депутатів. Він загинув 2 червня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Його відвага, жертовність і незламна воля стали символом справжнього патріотизму.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.

Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Сергій Надал.