Упродовж січня-травня цього року місцеві бюджети громад Тернопільщини поповнилися на 4 млрд 491,4 млн грн податків і зборів. Ця сума на 749,9 млн грн перевищує надходження аналогічного періоду минулого року.

Приріст надходжень склав 20%. Планові показники бюджету виконано на 104,5%, бюджети громад додатково отримали 192,8 млн гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Традиційно, найбільше наповнив місцеві скарбниці податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло понад 3 млрд гривень.

Єдиного податку малий бізнес області сплатив 747,8 млн гривень.

У трійку лідерів також входить плата за землю, якої надійшло до бюджетів громад 747,4 млн гривень.