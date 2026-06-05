У Західноукраїнському національному університеті панувала особлива атмосфера сили, молодості, азарту та командного духу. Університетська родина об’єдналася навколо грандіозного спортивного свята – оздоровчо-спортивного заходу «День спорту» та розіграшу омріяного Кубку ректора.

Спортивні майданчики ЗУНУ стали простором енергії, гарту й щирих емоцій. У змаганнях взяли участь понад 250 амбітних і згуртованих студентів, які сформували 8 команд та гідно представили факультети, інститути й коледж університету.

Кожна команда продемонструвала волю до перемоги, згуртованість, витримку та справжній спортивний характер. Упродовж дня учасники змагалися в різних видах конкурсів, даруючи глядачам яскраві моменти, напружену боротьбу та щиру радість перемог.

За результатами змагань місця розподілилися так:

Велика загальнокомандна естафета:

3 місце – ФКІТ;

2 місце – ФЕУ;

1 місце – ФКЕПІТ.

Конкурс з елементами гандболу:

3 місце – СГФ;

1 місце поділили команди ФФО та ФКІТ.

Конкурс з елементами баскетболу:

2 місце поділили команди ФЕУ, ФФО та СГФ;

переможці – ННІМВ.

Конкурс з елементами футболу:

3 місце – СГФ;

1 місце поділили команди ЮФ та ННІІПІІ.

Конкурс «Метання тенісного м’яча на влучність»:

3 місце – ННІІПІ;

2 місце – ЮФ;

1 місце – ФЕУ.

Конкурс «Боулінг»:

3 місце поділили команди ННІІПІ та ФКЕПІТ;

2 місце – ФЕУ;

1 місце – ЮФ.

Конкурс «Перетягування линви»:

3 місце – ФЕУ;

2 місце – СГФ;

1 місце – ФКІТ.

У загальнокомандному заліку місця розподілилися так:

8 місце – ННІМВ;

7 місце – ФФО;

6 місце – ФКЕПІТ;

5 місце – ННІІПІ;

4 місце – ФКІТ;

3 місце – ЮФ;

2 місце – СГФ;

1 місце – ФЕУ.

У межах змагань на Кубок ректора серед збірних команд викладачів та студентів перемоги здобули:

мініфутбол – збірна команда студентів ЗУНУ;

волейбол – збірна команда студентів ЗУНУ;

настільний теніс – збірна команда викладачів ЗУНУ.

Університетський спорт — це не лише секунди, очки й турнірні таблиці. Це насамперед характер, єдність, взаємопідтримка, уміння боротися чесно й перемагати разом. Саме у спорті формується сила духу, що допомагає долати виклики, підтримувати одне одного та впевнено рухатися вперед.

«День спорту» у ЗУНУ став святом сили, молодості й незламності. Він ще раз довів: університетська родина вміє не лише навчатися й працювати, а й підтримувати, надихати, змагатися та перемагати разом.