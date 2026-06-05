День спорту у ЗУНУ – свято сили, молодості й незламності
У Західноукраїнському національному університеті панувала особлива атмосфера сили, молодості, азарту та командного духу. Університетська родина об’єдналася навколо грандіозного спортивного свята – оздоровчо-спортивного заходу «День спорту» та розіграшу омріяного Кубку ректора.
Спортивні майданчики ЗУНУ стали простором енергії, гарту й щирих емоцій. У змаганнях взяли участь понад 250 амбітних і згуртованих студентів, які сформували 8 команд та гідно представили факультети, інститути й коледж університету.
Кожна команда продемонструвала волю до перемоги, згуртованість, витримку та справжній спортивний характер. Упродовж дня учасники змагалися в різних видах конкурсів, даруючи глядачам яскраві моменти, напружену боротьбу та щиру радість перемог.
За результатами змагань місця розподілилися так:
Велика загальнокомандна естафета:
3 місце – ФКІТ;
2 місце – ФЕУ;
1 місце – ФКЕПІТ.
Конкурс з елементами гандболу:
3 місце – СГФ;
1 місце поділили команди ФФО та ФКІТ.
Конкурс з елементами баскетболу:
2 місце поділили команди ФЕУ, ФФО та СГФ;
переможці – ННІМВ.
Конкурс з елементами футболу:
3 місце – СГФ;
1 місце поділили команди ЮФ та ННІІПІІ.
Конкурс «Метання тенісного м’яча на влучність»:
3 місце – ННІІПІ;
2 місце – ЮФ;
1 місце – ФЕУ.
Конкурс «Боулінг»:
3 місце поділили команди ННІІПІ та ФКЕПІТ;
2 місце – ФЕУ;
1 місце – ЮФ.
Конкурс «Перетягування линви»:
3 місце – ФЕУ;
2 місце – СГФ;
1 місце – ФКІТ.
У загальнокомандному заліку місця розподілилися так:
8 місце – ННІМВ;
7 місце – ФФО;
6 місце – ФКЕПІТ;
5 місце – ННІІПІ;
4 місце – ФКІТ;
3 місце – ЮФ;
2 місце – СГФ;
1 місце – ФЕУ.
У межах змагань на Кубок ректора серед збірних команд викладачів та студентів перемоги здобули:
мініфутбол – збірна команда студентів ЗУНУ;
волейбол – збірна команда студентів ЗУНУ;
настільний теніс – збірна команда викладачів ЗУНУ.
Університетський спорт — це не лише секунди, очки й турнірні таблиці. Це насамперед характер, єдність, взаємопідтримка, уміння боротися чесно й перемагати разом. Саме у спорті формується сила духу, що допомагає долати виклики, підтримувати одне одного та впевнено рухатися вперед.
«День спорту» у ЗУНУ став святом сили, молодості й незламності. Він ще раз довів: університетська родина вміє не лише навчатися й працювати, а й підтримувати, надихати, змагатися та перемагати разом.