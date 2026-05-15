На кафедрі фізичної реабілітації і спорту Західноукраїнського національного університету відбулася знакова подія – зустріч викладачів із видатним українським біатлоністом, капітаном чоловічої збірної України Дмитром Підручним.

Дмитро Підручний – постать, яка вписала своє ім’я в історію світового спорту. Він є першим в Україні чемпіоном світу серед чоловіків у гонці переслідування, чемпіоном Європи, багаторазовим призером та чемпіоном Зимової Універсіади, учасником Зимових Олімпійських ігор та багаторічним лідером української біатлонної команди.

Під час зустрічі відомий спортсмен поділився історією своєї професійної кар’єри, розповів про специфіку підготовки до змагань найвищого рівня, а також про те, як здобувалися його найважливіші нагороди. Дмитро наголосив на значущості якісної профільної освіти для майбутніх тренерів та фахівців із фізичної культури, адже саме від їхньої майстерності залежить розвиток українського спорту та виховання майбутніх чемпіонів.

Окрему увагу під час розмови приділили темі тримання спортивного фронту в часи великих випробувань для нашої держави. Спортсмен зазначив, що кожен старт під синьо-жовтим прапором – це важлива місія та можливість нагадати світу про силу і волю українського народу.

Колектив кафедри фізичної реабілітації і спорту ЗУНУ висловив щиру вдячність Дмитру Підручному за цікаву й змістовну зустріч, яка стала потужним мотиваційним поштовхом для майбутніх фахівців.