Поточний ремонт дорожнього покриття триває на вулиці Торговиця. 16 травня з 16:00 год. на ділянці від вулиці Оболоня в напрямку виїзду з міжміського автовокзалу заплановане виконання робіт з влаштування асфальтобетонного покриття проїжджої частини. У зв’язку з цим рух транспорту буде частково обмежений та ускладнений.

Окрім того, з 19:00 год. передбачено обмеження виїзду автобусів з міжміського автовокзалу на вулицю Торговиця. При цьому громадський транспорт курсуватиме без змін.

«Просимо водіїв та пасажирів врахувати ці зміни при плануванні маршрутів та обирати альтернативні шляхи руху», повідомили в міській раді.