У п’ятницю, 15 травня, Україна та росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулось 205 воїнів.

15 травня відбувся перший етап обміну 1000 на 1000 – додому із російського полону повернулись воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери. Більшість військових перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Вони захищали Україну на різних напрямках, зокрема в Маріуполі та на “Азовсталі”, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та на ЧАЕС.

Наймолодшому військовому, якого вдалось повернути додому, виповнилось 21 рік, тоді як найстаршому – 62 роки.

«Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі», – наголосив президент Володимир Зеленський.