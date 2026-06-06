Вступники до військових вишів та коледжів отримали додатковий час для подачі документів – терміни продовжено на один місяць до 1 липня.

Таке рішення ухвалено, щоб в умовах воєнного стану більше громадян України змогли вступити на навчання, а конкурсний відбір пройшов максимально організовано.

Оновлені строки подачі документів поширюються на вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ), військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (ВНП ЗВО) та заклади фахової передвищої військової освіти (ЗФПВО).

Нові строки подачі документів до ВВНЗ та військових коледжів

Вступники, які планують отримати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти мають дотримуватися таких термінів:

прийом заяв (рапортів), оформлення та надсилання документів від ТЦК та СП, служб персоналу військових частин, установ та організацій до приймальних комісій – до 1 липня 2026 р.;

прийом заяв безпосередньо від вступників та оформлення документів приймальними комісіями ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО – до 20 липня 2026 р.;

проведення вступних випробувань та конкурсного відбору – з 20 по 30 липня 2026 р.;

виконання вимог до зарахування та скасування зареєстрованих заяв в електронних кабінетах (за наявності) – до 15:00 31 липня 2026 р.;

зарахування вступників на навчання – до 1 серпня 2026 р.

Оновлений графік подачі документів допоможе абітурієнтам вчасно підготуватися та пройти подальші етапи вступної кампанії.

Рекомендації для абітурієнтів.

Не відкладайте подання документів на останні дні та завчасно звертайтеся до приймальних комісій для отримання консультацій щодо особливостей вступу у 2026 році.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.