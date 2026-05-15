Автопригода, в якій постраждав неповнолітній мотоцикліст, трапилася в Тернополі 15 травня близько 10:00.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

17-річний юнак, керуючи мотоциклом Kawasaki Z900, на дамбі Тернопільського ставу не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Citroen Jumper.

Автомобіль швидкої зупинився в лівій смузі попутного із мотоциклом напрямку для здійснення маневру розвороту. На спецтранспорті були увімкнені проблискові маячки та звукова сирена.

У результаті ДТП неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Хлопця після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання.

Водій, за попередніми даними, тверезий. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.