Два археологічні об’єкти, які розташовані у печері Вертеба поблизу села Глибочок, що на Тернопільщині, включили до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це з посиланням на Мінкульт повідомили на сторінці Борщівського обласного краєзнавчого музею в фейсбуці.

“Ці пам’ятки трипільської культури протягом багатьох років досліджує науковець, керівник археологічної експедиції Борщівського обласного краєзнавчого музею Михайло Сохацький”, – розповіли у музеї.

Попереду — наступний етап: підготовка повного номінаційного досьє для подання до ЮНЕСКО з метою включення зазначених об’єктів до Списку всесвітньої спадщини.

Включені українські об’єкти репрезентують археологічні пам’ятки, що відображають високий рівень розвитку поселень, планування та матеріальної культури епохи енеоліту на території сучасної України, зазначили в Міністерстві.

«Трипільська культура є важливою частиною європейської культурної спадщини та одним із найяскравіших свідчень розвитку давніх цивілізацій”, — йдеться у повідомленні.