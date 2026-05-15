За фактом завдання побоїв неповнолітньому чортківські поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавачі Чортківського районного управління поліції внесли відомості за статтею 126 Кримінального кодексу України. Підставою порушення кримінального провадження стала подія у місті Копичинці

До начальника сектору ювенальної превенції районного управління звернулися очевидці події і розповіли про те, що неподалік громадського закладу у Копичинцях дівчина накинулася на неповнолітнього хлопця, завдаючи йому удари руками та ногами. Потерпілим виявився місцевий 15-річний школяр. Нападниця – 18-річна жителька одного з сіл громади.

Поліцейські встановлюють обставини події. Потерпілого направлено на проходження судово-медичної експертизи з метою виявлення тілесних ушкоджень.

Проводиться досудове розслідування.

Якщо провину дівчини буде доведено, то за умисне завдання побоїв їй загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.