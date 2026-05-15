Під час заходів із протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів оперативники Чортківського районного управління поліції отримали оперативну інформацію про можливе зберігання вибухонебезпечних предметів одним із мешканців району.

Інформація підтвердилася. Поліцейські за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення та за участю кінолога провели санкціонований обшук за місцем проживання 59-річного фігуранта й вилучили 2 предмети, зовні схожі на бойові гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, а також 30 набоїв до автомата Калашникова.

Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.