У Тернополі до бюджету громади надійшло 397 556 гривень за результатами четвертого етапу акції «Підтримай ЗСУ – посади іменне дерево». Відповідні зміни до бюджету на 2026 рік затвердили рішенням виконавчого комітету міської ради 12 травня.

Кошти, які зібрали під час акції у березні-квітні цього року, спрямують на реалізацію міської програми «Обороноздатність». Для цього збільшать як дохідну, так і видаткову частини бюджету громади на суму отриманих надходжень.

Також даним рішенням передбачено й інші зміни до бюджету. Зокрема, зменшується дохідна частина бюджету на суму 33,1 тис. грн за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету управлінню соціальної політики.

Окрім цього, у межах перерозподілу коштів управління освіти і науки 5 мільйонів гривень, які раніше планували використати на капітальні ремонти шкіл, спрямують на завершення робіт із глибокої термомодернізації дошкільних закладів. Ще 1,5 мільйона гривень резервного фонду перенаправлять на програму «Обороноздатність», повідомили в ТМР.