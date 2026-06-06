«Бладмобіль» привіз майже 15 літрів крові з села Вишнівчик. Організатори – Золотниківська та Вишнівчицька амбулаторії загальної практики сімейної медицини, які є структурними підрозділами Теребовлянського регіонального центру первинної медико-санітарної допомоги.

Під час виїзної донації кров здали 33 донори.

«Щиро дякуємо кожному, хто знайшов час і можливість долучитися до донорства. Разом рятуємо життя!» – написали у Тернопільському центрі крові.