У селі на Теребовлянщині 33 людей стали донорами крові
«Бладмобіль» привіз майже 15 літрів крові з села Вишнівчик. Організатори – Золотниківська та Вишнівчицька амбулаторії загальної практики сімейної медицини, які є структурними підрозділами Теребовлянського регіонального центру первинної медико-санітарної допомоги.
Під час виїзної донації кров здали 33 донори.
«Щиро дякуємо кожному, хто знайшов час і можливість долучитися до донорства. Разом рятуємо життя!» – написали у Тернопільському центрі крові.