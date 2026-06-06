Зв’язок із Юрієм Радомінським обірвався ще в жовтні минулого року. І лише тепер Воїн повертається додому на щиті. Обірвалась остання тоненька ниточка надії для рідних. Тепер Юрій оберігатиме найдорожчих його серцю людей із небес. Вічна пам’ять захиснику України!

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого Захисника, уродженця села Гадинківці, солдата Радомінського Юрія Ігоровича, 2 листопада 1983 року народження, кулеметника механізованого відділення.

Будучи вірним Батьківщині, захищаючи своїх рідних і свій край, Юрій мужньо виконував свій обов’язок у боротьбі за свободу і незалежність України. 15 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Щербинівка Донецької області Воїн загинув внаслідок удару FPV-дрона противника.

Юрій віддав найдорожче, своє життя, захищаючи рідну землю від агресії. Його подвиг назавжди залишиться у пам’яті вдячних поколінь.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя. У скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна та молимося за упокій його душі. Царство Небесне Герою України», – повідомили у Копичинецькій міській раді.