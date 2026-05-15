Для тих, хто шукає шляхи працевлаштування, кар’єрного зростання чи бажає визначитися з вибором майбутньої роботи організували профорієнтаційний захід «День кар’єри». Зустріч відбулася в Західноукраїнському національному університеті.



«Проводимо такі заходи для того, щоб здобувачі вищої освіти могли безпосередньо ознайомитися з найкращими установами, організаціями та підприємствами нашого регіону», – розповів проректор з науково-педагогічної роботи Західноукраїнського національного університету Віктор Островерхов.



Участь у профорієнтаційному заході взяли співробітники Головного управління Нацполіції в області, поліції охорони та патрульні поліцейські. Студенти дізналися від правоохоронців, як відбувається відбір кандидатів на службу, про вимоги до претендентів, а також про кар’єрне зростання.



«Ми потребуємо оновлення, ми потребуємо ефективних працівників, а молодь, яка навчається в Західноукраїнському університеті, здобуває якісні правничі спеціальності та має всі можливості для кар’єрного зростання в Національній поліції», – зауважила начальниця сектору організації відбору управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області Віра Мотелюк.



Учасники заходу відвідали тренінги, воркшопи, практикуми, лекції та семінари на різноманітні тематики, а також навчалися складати резюме, проходити співбесіду з роботодавцем.



Як зазначила другокурсниця юридичного факультету Ірина Подлецька, такі заходи є пізнавальними та допомагають визначитися з майбутньою професією.



«Під час навчання в школі, у 9 класі, у мене був предмет правознавство, я зацікавилася ним і в майбутньому хочу стати слідчою», – сказала дівчина.



Для когось «День кар’єри» став першим кроком до усвідомленого вибору професійного шляху, а для когось – можливістю ще раз переконатися у правильності обраного фаху.





