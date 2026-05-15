Тривале незастосування економічно обґрунтованого тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення протягом 2022-2026 років створило великий розрив між реальною економічно обґрунтованою вартістю цих послуг і тарифом, за яким сьогодні розраховується населення, повідомили у КП «Тернопільводоканал».

За попередніми розрахунками водоканалів, щоб привести його до економічно обґрунтованого потрібно його збільшувати в різних регіонах України від 2 до 3 разів.

За понад 4 роки великої війни суттєво зросла вартість всіх складових тарифу. Найбільше здорожчала електроенергія для промислових споживачів. У тарифі для населення її вартість за кВт/год становить 5,62 грн. У лютому 2026 року її ціна сягнула 16,05 грн за кВт/год, при цьому підприємство споживає приблизно 1,7 млн кВт щомісяця. Отож вартість електроенергії зросла в 2,9 рази.

Також з початку повномасштабного вторгнення у кілька разів зросли в ціні паливо-мастильні матеріали, подорожчали й реагенти для очищення води, вартість матеріалів для поточних ремонтів мереж, збільшилися розміри податків і зборів та ін. Потребують коригування і зарплати водоканалівців, зазнасили на підприєстві.

«Зараз органи місцевого самоврядування стали заручниками складної ситуації, яка склалася за попередні роки. Якщо тарифи скорегують до економічно обґрунтованого рівня, це викличне велике соціальне невдоволення населення. Якщо тарифи не переглядатимуть надалі, органи місцевого самоврядування будуть змушені шукати суттєві ресурси, щоб покрити різницю операційних витрат підприємства. Коли ж водоканали залишаться наодинці з проблемою, то не зможуть покривати свої зобов’язання, а їхня повноцінна робота залишиться під загрозою.

Тому, зважаючи на непросту ситуацію в Україні, складний матеріальний стан багатьох абонентів, у найближчий час водоканалам з органами державної влади та органами місцевого самоврядування слід спільно шукати компромісні варіанти розв’язання проблеми», – наголосили у «Тернопільводоканалі».

Зараз тернополяни платять 36 грн 70 коп за кубометр води разом зі стоками. За попередніми розрахунками фахівців водоканалу, новий тариф може сягнути 98 грн 50 коп за куб води.