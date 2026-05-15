Тернопільський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву оголосив новий набір слухачів на червень.

До участі запрошують усіх охочих, незалежно від віку, професії чи наявності попереднього досвіду.

У центрі зазначають, що програма навчання побудована таким чином, аби дати цивільним не лише базові знання, а насамперед практичні навички, які можуть знадобитися у кризових ситуаціях. Загальна тривалість курсу – 48 годин.

Учасники проходитимуть навчання за кількома ключовими напрямками: стрілецька підготовка, домедична допомога, інформація та зв’язок, психологічна стійкість, мінна безпека, основи роботи з безпілотними системами, топографія та тактична підготовка.

– Ми бачимо, що люди хочуть бути не просто поінформованими, а реально підготовленими. До нас на курси приходять студенти, підприємці, працівники різних сфер, жінки та чоловіки різного віку. Наше завдання – дати людям впевненість у власних силах та розуміння, як діяти в критичних ситуаціях, – зазначив керівник центру Василь Назарко.

У центрі додають, що підготовку проводять інструктори, які пройшли війну. Акцент під час навчання роблять саме на практиці, роботі в команді та відпрацюванні сценаріїв, максимально наближених до реальних викликів.

Реєстрація на червневий набір уже триває.