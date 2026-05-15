У вихідні на Тернопільщині очікується тепла погода з поривчастим вітром, у неділю місцями по області можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

16 травня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 5-10º тепла, вдень 20-25º тепла.

У Тернополі – хмарно. Без опадів. Вітер південно-східний 7-12, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 7-9º тепла, вдень 23-25º тепла.