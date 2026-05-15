Вранці на спецлінію Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Переморівка у результаті ДТП загинув чоловік. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, повідомили в обласній поліції.

У ході перевірки стало відомо, що 38-річний житель Кременецького району поїхав на саморобному тракторі з дому напередодні близько 22:00. Додому він не повернувся, а тому батько пішов його шукати. Тіло сина він виявив вранці. За попередньою інформацією, потерпілий, рухаючись в напрямку села Андрушівка на саморобному тракторі, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та перекинувся. У результаті цього кермувальник отримав травми не сумісні з життям.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Тернопільській області відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

