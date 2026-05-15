У Тернопільській ЗОШ №10 відбулася зустріч учнів із курсантами Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.

Це була не просто розмова про навчання чи професію. Це була зустріч із молодими людьми, які вже сьогодні свідомо обрали шлях честі, відповідальності та служіння Україні.

У час, коли наша держава щодня виборює право на свободу й незалежність, особливо важливо говорити з молоддю про силу духу, патріотизм і готовність захищати рідну землю. Військова служба – це не лише форма та зброя. Це – мужність, дисципліна, підтримка побратимів і велика любов до своєї країни.

Курсанти поділилися власними історіями, розповіли про навчання, виклики та мотивацію. Їхні слова були щирими й справжніми. Саме такі зустрічі формують у молодого покоління розуміння: незалежність не дається назавжди – її потрібно берегти й захищати.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.