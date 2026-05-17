У Тернополі встановлять меморіальну таблицю загиблому захиснику України Ігорю Ніздропі. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Пам’ятна дошка буде розміщена на фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича – саме тут навчався військовослужбовець.

Довідка

Ігор Ніздропа – 33-річний український військовий, солдат, стрілець 116-ї окремої механізованої бригади. Народився 14 вересня 1990 року. Значну частину свого життя присвятив служінню закону та державі: з 2015 року працював у Підволочиському районному суді на посаді секретаря судового засідання, в 2019 році – перейшов до Управління Держпраці у Тернопільській області, де обійняв посаду головного державного інспектора.

Загинув 9 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Піщане Куп’янського району Харківської області. Протягом певного часу вважався зниклим безвісти, проте за результатами експертизи факт загибелі був офіційно підтверджений у березні 2026 року.

Похований Ігор Ніздропа 29 березня 2026 року на Пантеоні Героїв Микулинецького кладовища. Посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».