13 травня 2026 року у Західноукраїнському національному університеті відбулася підсумкова науково-практична конференція ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фінансів. Цьогоріч на розгляд галузевої конкурсної комісії надійшло 108 студентських наукових робіт, які підготували 120 студентів із 44 закладів вищої освіти України.

До участі у підсумковій науково-практичній конференції було запрошено авторів конкурсних робіт, які за результатами рецензування набрали 71 і більше балів. На конференції свої наукові результати представили 35 студентів із 30 закладів вищої освіти.

Молоді науковці презентували результати досліджень, що охоплювали широкий спектр актуальних питань розвитку фінансової науки і практики – від цифровізації фінансової системи, розвитку фінтеху та впровадження цифрових валют центральних банків до проблем публічних фінансів, державного боргу, фіскальної політики, фінансування відбудови, забезпечення фінансової безпеки й стійкості держави, громад, бізнесу та домогосподарств в умовах воєнної економіки.

Відкриваючи науковий захід, заступник голови галузевої конкурсної комісії, голова Вченої ради, завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Андрій Крисоватий зазначив: «У сучасних умовах, коли фінансова система України функціонує під впливом складних внутрішніх і зовнішніх викликів, особливо важливо, що молоді дослідники активно долучаються до пошуку ефективних рішень. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з фінансів об’єднує талановиту молодь з різних закладів вищої освіти, створюючи середовище здорової наукової конкуренції та професійного зростання. Водночас, це можливість для кожного учасника заявити про себе, презентувати власні ідеї та отримати фахову оцінку від провідних науковців. Андрій Крисоватий побажав учасникам успішних виступів, змістовних дискусій і нових наукових звершень.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася директор департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома: «Сьогодні важливо підтримувати талановиту студентську молодь, розвивати науковий потенціал закладів вищої освіти та посилювати роль науки у формуванні професійної еліти України». Ольга Хома відзначила, що в сьогоднішніх умовах особливого значення набувають дослідження, спрямовані на зміцнення фінансової стійкості держави, громад і бізнесу, а також побажала учасникам конкурсу успішного представлення наукових результатів, нових ідей та подальших професійних здобутків.

До учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи Західноукраїнського національного університету, доктор технічних наук, професор Микола Дивак. Він підкреслив, що проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фінансів у Західноукраїнському національному університеті є важливою подією для академічної спільноти, адже сприяє розвитку студентської науки, підтримці талановитої молоді та зміцненню міжуніверситетської співпраці. Микола Дивак наголосив, що сучасна наука має бути відкритою до міждисциплінарних підходів, цифрових технологій та практичних рішень, особливо в умовах викликів, які постали перед Україною. Він побажав учасникам цікавих наукових дискусій, успішного захисту своїх досліджень.

Петро Гринчишин, начальник Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області, звертаючись до присутніх зазначив: «Сьогодні особливо важливо поєднувати теоретичні знання з практикою, адже саме це формує висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно працювати в сучасних умовах. Студентська наука повинна не лише розвивати дослідницькі здібності, а й допомагати знаходити практичні рішення для актуальних викликів сучасності, тому надзвичайно цінним є прагнення молоді впроваджувати свої ідеї, здобувати досвід і робити внесок у розвиток країни».

Виступив перед учасниками заходу також начальник Департаменту фінансів Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Чепіль: «Конференція стала майданчиком для презентації результатів студентських наукових досліджень, обміну ідеями та фахової дискусії між молодими науковцями, їхніми науковими керівниками, членами галузевої конкурсної комісії та провідними фахівцями у сфері фінансів. Представлені доповіді засвідчують високий рівень підготовки учасників, практичну спрямованість їхніх досліджень та глибоке розуміння актуальних викликів, пов’язаних із цифровою трансформацією фінансової системи, розвитком публічних фінансів, забезпеченням фінансової стійкості держави, громад і бізнесу, а також фінансуванням післявоєнного відновлення України».

За результатами рецензування поданих наукових робіт та оцінювання доповідей учасників підсумкової науково-практичної конференції члени галузевої конкурсної комісії визначили переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фінансів та нагородили:

дипломами І ступеня – представників Сумського державного університету Ірину Кожушко (тема роботи «Цифровізація банківського сектору України: сучасні тенденції та трансформація бізнес-моделей»), Західноукраїнського національного університету Юлію Врубель і Анастасію Матляк (тема роботи: «Фінансові імперативи розвитку публічно-приватного партнерства в умовах післявоєнної відбудови інфраструктури України»); Львівського національного університету імені Івана Франка Олену Чонку (тема роботи: «Антикризове управління фінансовою системою України в умовах воєнних і глобальних викликів»), Київського національного університету імені Тараса Шевченка Катерину Жук (тема роботи: «Особливості функціонування ринку внутрішніх державних запозичень України в умовах воєнного стану»), Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Вікторію Ільїну (тема роботи: «Миттєва амортизація чи податок на виведений капітал: реформа податку на прибуток для післявоєнного реінвестування в Україні», Національного університету «Львівська політехніка» Андріану Данилів (тема роботи: «Трансформація в системі оподаткування діяльності сільгоспвиробників в умовах воєнного стану»);

дипломами ІІ ступеня – представників Львівського торговельно-економічного університету Лілію Стефанишин і Домініку Манівчук, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Юлію Снопик, Миколаївського національного аграрного університету Любов Сологуб і Дар’ю Цапик, Одеського національного економічного університету Діану Барковську, Волинського національного університету імені Лесі Українки Олександру Бурець, Державного податкового університету Альохіну Олена, Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Ольгу Вівсяніцьку, Національного університету біоресурсів і природокористування України Аліну Василенко, Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» Назара Космачука;

дипломами ІІІ ступеня – представників Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Анастасію Добропас, Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Іванну Кузан, Київського національного університету технологій та дизайну Наталію Корнієнко, Державного торговельно-економічного університету Анастасію Бондар, Луцького національного технічного університету Юлію Савосік, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Альону Михайлову і Богдана Ненька, Національного університету «Чернігівська політехніка» Софію Мартинович, Херсонського національного технічного університету Анну Денисюк, Донецького національного університету імені Василя Стуса Антона Скулькевича, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Аліну Осадчук, Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету Яну Копистиренську, Державного некомерційного підприємства «Національний університет «Київський авіаційний інститут» Анну Гриб, Дніпровського державного аграрно-економічного університету Вероніку Решетняк, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Олексія Бойчука, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Богдану Рибалку та Владиславу Осьмакову.

Підсумкова науково-практична конференція ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фінансів засвідчила високий рівень підготовки студентів, актуальність їхніх досліджень та важливість розвитку молодіжної фінансової науки в Україні. Конкурс став не лише простором наукового змагання, а й платформою для професійного зростання, налагодження академічної комунікації та підтримки талановитої молоді, здатної робити вагомий внесок у фінансову стійкість, інноваційний розвиток і післявоєнне відновлення України.