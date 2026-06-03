Керування транспортним засобом після позбавлення водійських прав – серйозне порушення. Якщо водій був позбавлений права керування транспортними засобами, але продовжує сідати за кермо, на нього буде накладено штраф.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 126, частина 4), керування транспортними засобами особою, позбавленою прав, тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це 20 400 грн.



Якщо водій, щодо якого встановлено тимчасове обмеження у праві керування автомобілем, сідає за кермо, йому загрожує позбавлення прав від трьох до шести місяців. У разі повторного вчинення такого порушення протягом року, штраф значно збільшується й становить 40 800 грн. Крім того, порушника можуть позбавити права керування транспортними засобами на строк від п’яти до семи років.



Загалом з початку року працівники поліції Тернопільщини задокументували 128 фактів, коли водії, будучи позбавленими права керування, не виконували рішення суду, та майже пів тисячі випадків – керування транспортними засобами без посвідчення або передача керування авто особі, котра не мала права керування.



Варто пам’ятати, що під час перевірки водій зобов’язаний мати при собі та пред’явити на вимогу уповноваженого працівника Національної поліції посвідчення водія із відповідною відкритою категорією, технічний паспорт (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) та чинний страховий поліс. Наявність цифрових документів у мобільному додатку Дія на законодавчому рівні звільняє від необхідності мати при собі пластикові оригінали.

