4 червня у Сквері Кобзаря відбудеться акція «Голоси дітей».

Захід присвячений пам’яті маленьких українців, чиє життя забрала війна внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Початок – о 10:00.

Ініціатива покликана не лише вшанувати пам’ять загиблих, але й привернути увагу до проблеми дітей, які щодня страждають від війни, втрачаючи дім, близьких, здоров’я та дитинство. Це заклик до міжнародної спільноти об’єднати зусилля для припинення агресії та забезпечення миру, щоб жодна дитина більше не стала жертвою збройних конфліктів.

«Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до акції. За бажанням можна принести з собою дзвіночки, які символізують голоси загиблих дітей», – написали у ТМР.