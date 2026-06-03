Володимир Ганущин мав мирну професію – будівельник. Усе змінила війна. Захищав Україну та кожного з нас із лютого 2024-го. Воював на «гарячих» Сумському та Донецькому напрямках… Серце Героя зупинилося внаслідок хронічної недуги. У 45 років… В смутку та горі залишились матір і сестра… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Обірвалося життя нашого земляка, військовослужбовця, жителя села Баранівка – Володимира ГАНУЩИНА.

Володимир ГАНУЩИН народився 24 березня 1981 року в селі Підлипці Золочівського району Львівської області. Навчався у Зборівській школі. Коли батьки повернулись до села Баранівка, Володимир продовжив навчання в Куропатницькій школі, де закінчив 9 клас.

Після школи навчався у Зборівському технічному училищі на спеціальності «механізатор-ремонтник». До повномасштабного вторгнення працював будівельником.

Мобілізований до лав ЗСУ в лютому 2024 року. Виконував бойові завдання на Сумському та Донецькому напрямках.

Відважний воїн, вірний товариш, незламний захисник.

Солдат ГАНУЩИН Володимир Петрович (24.04.1981 р. – 29.05.2026 р.), сапер 3 відділення загороджень взводу загороджень військової частини А4024 відійшов у Вічність внаслідок хронічної хвороби в лікарні 29 травня 2026 року.

В смутку та горі залишились мати і сестра.

Зустріч тіла Героя Володимира ГАНУЩИНА відбудеться в четвер, завтра, 4 червня приблизно о 18:00 год в селі Баранівка.

Чин парастасу відбудеться завтра, 4 червня, орієнтовно о 18:30 год. на родинному обійсті Героя (с. Баранівка, вул. Польова).

Чин похорону розпочнеться в п’ятницю, 5 червня, о 12:00 год. на родинному обійсті Володимира. (с. Баранівка, вул. Польова).

Прощання з Героєм відбудеться в Церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Баранівка.

Похоронять Захисника на кладовищі с. Баранівка.

Для бережанців, бажаючих віддати останню шану Герою, від колишньої другої школи 5 червня 2026 року о 11:20 буде відправлятись автобус до родинного обійстя Володимира.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна слава Герою!» написали у Бережанській міській раді.